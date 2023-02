Greenollers entrega més d'un miler de firmes per reclamar més arbres a la ciutat

El col·lectiu Greenollers ha lliurat un total deal registre de l’Ajuntament de Granollers. Unes signatures que han recollit els últims dos mesos i en què critiquen elEn un comunicat, destaquen que optar per tenir més verd ajuda a afrontar les conseqüències de la: "Granollers arrossega un dèficit de verd que és urgent revertir. De fet, en alguns barris, és intolerable el grau de densificació de ciment que patim", destaquen.Una mesura que proposen, per exemple, i que qualifiquen "d'imprescindible", és augmentar l'arbrat amb espècies de capçada ampla que ajudin a refrescar els carrers i a disminuir la contaminació, però també fer-ne un bon manteniment i "no tallar arbres adults a la lleugera ni per interessos particulars".Pel que fa al projecte per crear una anella verda al voltant del Congost, vaticinen que "no tindrà cap impacte dins la trama urbana de la ciutat" i diuen que els granollerins "continuarem transitant per carrers i places grisos, sense ni un bri d’herba ni cap flor, sense ombres que facin els camins escolars més amables quan fa calor".Finalment, fan referència a les dades que defensen els experts sobre l'augment de verd a les ciutats, com que si hi ha arbres a prop de casa teva, tens més probabilitats de ser feliç; que créixer en veïnats més verds augmenta l’atenció i concentració en infants; i que viure amb més àrees verdes durant la infància pot millorar la salut mental en un futur, entre d'altres.