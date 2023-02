🚔 Amb @mossos hem desplegat aquest matí un dispositiu de vigilància a camions a l'AP-7 a la Roca



Els Mossos d’Esquadra han interposaten un control realitzat aquest dijous al matí a l’. D’aquestes, 231 han estat per avançament en tram prohibit després que els agents segreguessin tots els camions al carril dret per poder efectuar el control.Després n’han aturat 91, als qual han interposat 5 denúncies per no respectar el; 10 per, portaro no tenir l’; una per excés de pes, i 4 per altres motius de transports. Entre les 231 denúncies per avançament prohibit que s’han interposat globalment, 41 han estat a aquests 91 vehicles que s’han aturat.