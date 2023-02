Els treballadors d'Amazon denuncien pressions i amenaces de la direcció per desconvocar la vaga

El comitè d’empresa d’Amazon a Martorelles denuncia que la, fins i tot els subcontractats, per contra el tancament de la planta i el trasllat de l’activitat a Figueres i Saragossa. En una compareixença al Parlament -en què els ha acompanyat l'alcalde del municipi, Marc Candela-,, delegada de CCOO, ha explicat que responsables de l’empresa han “insinuat” a la plantilla la possibilitat de fer un. Això els permetria clausurar el centre argumentant que la vaga posa en risc l’activitat de l’empresa. Mas ha deixat clar que la finalització de la vaga “està en mans” de la direcció si ofereix indemnitzacions per sobre del que marca la llei i més recol·locacions en centres de la demarcació de Barcelona.Elisenda Mas ha criticat que des de l'inici de la vaga, la direcció de l'empresa ha intentat donar una "imatge desvirtuada" dels treballadors, sol·licitant la intervenció policial i amenaçant amb un tancament patronal que no es justifica amb l'actitud pacífica dels vaguistes.Sobre les compensacions que ofereix l'empresa, Mas assegura que estandel que reclama la comissió negociadora i del que marca la llei. En aquest sentit, per exemple, assenyala que l'empresa no arriba a les quatre mensualitats per trasllat que marca el conveni.Pel que fa a les indemnitzacions, la representant sindical ha explicat que la darrera oferta de la direcció ha estat passar dels 20 als 23 dies per any treballat. Una proposta que consideren "insuficient" tenint en compte que la plantilla té una antiguitat de tres anys de mitjana.Per últim, la portaveu dels treballadors ha reclamat a la direcció que "posi sobre la taula de veritat tots els llocs vacants a centres de la demarcació de Barcelona" perquè sembla que els estigui "retenint". Aquí, ha recordat que la darrera oferta que els han fet és recolocar 152 treballadors al centre del Prat de Llobregat, més 30 contractes fixos discontinus i sis més per a caps d'àrea."La conclusió és que se'ns volen treure de sobre i de la manera més beneficiosa per Amazon, perquè la fòrmula que han escollit per fer el tancament és la pitjor per als treballadors. Esperem noves propostes viables i que s'ajustin més a la realitat del problema plantejat", ha resumit.