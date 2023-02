Canovelles inicia el procés per comprar un terreny on hi vol construir un CAP i habitatge social

Habitatge protegit, espais verds i equipaments

El procés d’adquisició directa

Canovelles ha iniciat la compra d’un terreny per destinar-lo a. La finca que es pretén adquirir està situada al, té unsi acolliriaEl consistori ha precisat que, actualment, en aquest terreny únicament es preveu habitatge lliure. És per això que l'Ajuntament pretén fer una modificació del règim urbanístic que permeti impulsar la construcció d’uns 50 habitatges socials o de protecció oficial, la creació d’una zona verda i la construcció d’un equipament públic: "L’edifici, en un futur, es podria cedir al Departament de Salut amb l’objectiu de disposar d’un Centre d’Atenció Primària més gran que l’actual. D’aquesta manera, a més, Canovelles recuperaria l’edifici de propietat municipal on actualment s’ubica el CAP", precisa.La finca està ubicada al centre del municipi, delimitada pels carrers del Rec, de Ceclavin, de l’Avenir i la prolongació del carrer de Narcís Monturiol, i a tan sols 250 metres de la plaça de la Joventut. Es tracta d’un terreny propietat d’una entitat financera i on no s’ha realitzat cap tipus de desenvolupament urbanístic.Pel que fa a l’import, la finca ha estat valorada en 430.127,30 euros més IVA.El consistori també ha explicat que actualment, i segons el Pla per al dret a l’habitatge i el Pla territorial sectorial d’habitatge, Canovelles és considera àrea de demanda residencial forta i hauria de crear 158 habitatges destinats a polítiques socials abans del 2027. A més, la Barriada Nova, on es troba la finca que es vol adquirir, "arrossega dèficits urbanístics propis dels anys en què es va desenvolupar, com la manca d’espais verds o d’esbarjo".Així, amb aquesta compra, l’Ajuntament defensa que pretén "donar resposta a les necessitats existents al municipi pel que fa a l’habitatge social, a les zones verdes dins el nucli urbà i als equipaments públics".El 31 de març de 2022, el ple de l’Ajuntament va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics i les llicències administratives amb l’objectiu d’estudiar la transformació urbanística d’aquest espai, adquirir el terreny i impulsar una modificació del règim urbanístic.Per tal d’iniciar el procés, al novembre, el consistori va remetre al Departament de la Presidència de la Generalitat informació relativa a l’adquisició d’aquest terreny. I, recentment, s’ha rebut la resposta en que s’informa favorablement l’adquisició directa.Durant aquests mesos també s’han mantingut converses amb la propietat de la finca, que sembla que estan d’acord amb el preu proposat pel consistori. Així doncs, per formalitzar l’adquisició, únicament faltaria dur a terme la licitació corresponent d’adquisició directa. L’Ajuntament de Canovelles preveu poder efectuar la compra abans de l’estiu.