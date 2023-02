La nova oferta de la direcció d'Amazon a Martorelles no convenç els sindicats

La direcció d'i els representants dels treballadors no han arribat a una entesa en laals Serveis Territorials de Treball de Barcelona. Davant el tancament de la planta , l'empresa ha augmentat d, una xifra que els sindicats consideren insuficient davant delstreballadors actuals. A aquests, s'hi sumarien 30 places fixes discontínues i 6 més per a caps d'àrea, i s'estableixen indemnitzacions de 23 dies per any treballat. A més, s'ofereixen 5.500 euros per als trasllats de categoria T1, la majoritària a Martorelles, i 6.000 per als de T3, tots dos amb pagament inicial de 3.800 euros.No obstant, els representants dels treballadors, que segueixen en vaga , consideren aquesta, donat que l'empresa s'ha negat, segons informen els sindicats, a destinar una ajuda de 500 euros en concepte d'ajuda per al lloguer en cas de trasllat fora de Barcelona, i a mantenir el salari establert per conveni en aquesta demarcació, superior a la mitjana, entre d'altres conceptes. És per aquest motiu que les parts s'emplacen a una futura nova reunió, que se celebrarà el 14 de febrer de nou a Barcelona.