Candidats a les eleccions municipals 2023 a Granollers: llista completa

Granollers és un dels principals punts d'interès de les eleccions municipals que se celebren el 28 de maig del 2023. La capital del Vallès Oriental viurà un moment històric i, per primer cop en dues dècades,no encapçalarà la llista del PSC.és alcaldessa de la ciutat des de fa menys un any, després de succeir Mayoral. Fa uns dies va presentar algunes línies de la seva candidatura, que diu que vol oferir " una nova mirada a la ciutat ". El dubte: saber si aconseguirà mantenir la majoria absoluta que els socialistes van tornar a aconseguir el 2019, on fins i tot van augmentar el número de regidors i van arribar als 14. Van obtenir 11.974 vots.tornarà a ser la candidata d'ERC a la capital del Vallès Oriental. Insisteix que volen guanyar els comicis a la ciutat perquè, entre d'altres coses, per aconseguir la república s'ha de "començar a substituir el PSC a la majoria de municipis i a l'àmbit metropolità". Volen superar els quatre regidors aconseguits als comicis de fa quatre anys, on les van votar 4.206 persones.També repeteix, de Junts. En una entrevista a Nació Granollers para d'una "oportunitat històrica" per l'inici d'"un nou cicle polític que acabarà amb les majories absolutes". També destaca que es veu a ell i a la seva candidatura "preparats per governar". Vol superar els 4 regidors i 3.600 vots que va obtenir fa quatre anys.Pel que fa a Ciutadans,serà el candidat el 28 de maig. És regidor i portaveu de la formació taronja des del 2019, quan va rellevar Enric Meseguer. Va ser escollir el passat mes de setembre . En la seva presentació, Carlos Carrizosa va posar èmfasi en el "perfil propi" que diu que marca la formació a Granollers per ser "l'únic partit constitucionalista present en el consistori". Van obtenir 2 regidor i 2.538 vots fa quatre anys.La llista de Primàries Granollers estarà dirigida per, que va ocupar l'única cadira de la formació al consistori a la segona part de la legislatura i, la passada tardor, va ser el més votat al procés de primàries . 1.477 persones van votar Primàries el 2019.La CUP va perdre la representació al consistori per pocs vots, i ara vol recuperar-la a través de. Durant la seva presentació, va destacar que es presenten perquè "som polítics dissidents i per això ens persegueixen. La unitat popular és necessària".serà la número 1 de la llista dels comuns i Podem a la ciutat, que tornen a aplegar esforços per aconseguir tornar a la sala de plens. El dia de la seva presentació van mostrar-se confiats en poder ser "decisius" per la governabilitat a la ciutat. Fa quatre anys, Podem va sumar 838 vots, mentre que Granollers en comú-En Comú guanyem va aconseguir-ne 713.tornarà a ser candidat del Partit Popular després d'un canvi de rumb de la formació. Moya va ser regidor del 2015 al 2019, però fa quatre anys va ser substituït per Jaume Gelada, que va perdre el regidor que tenien al sumar només 832 vots. Fa unes setmanes es va anunciar que Moya tornarà a ser el candidat dels populars., que va ser regidor del PP a la ciutat del 1995 al 1999, serà el candidat de Valents a l'alcaldia. Es dona la circumstànciaque fa un mes, Moya va ser presentat com el president local de Valents i tot apuntava que en seria el cap de llista.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Granollers, amb una participació del 63% de l'electorat que va escollir els 25 regidors: