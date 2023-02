Mor un home de 44 anys atropellat a les Franqueses

Un home haaquest divendres a les Franqueses. Segons ha confirmat l'alcalde, Francesc Colomé, a les xarxes socials, la víctima estavaquan van ser envestits per un cotxe.Els fets van tenir lloc al voltant de les sis de la tarda a al camí antic de Cardedeu, a la cruïlla amb el Camí de Can Ramon Coix. En un canvi de rasant,. La dona va patir ferides greus, però no es tem per la seva vida.Segons el mateix Colomé, la persona que conduia el cotxe va parar després de produir-se l'accident.La mort de l'home ha generat commoció a Bellavista. El Club Bellavista Milán, per exemple, ha expressat el seu condol a la família, amb qui tenien relació a través d'un dels seus jugadors.