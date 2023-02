Alba Barnusell vol oferir «una nova mirada»

Intervenció de Mayoral

Mayoral i Barnusell, abraçant-se. Foto: PSC

Després de confirmar la seva candidatura a les eleccions municipals del pròxim mes de maig, la candidata del PSC de Granollers,, ha presentat aquest divendres algunes línies del projecte. En un acte a la sala petita del Teatre Auditori de Granollers, l'ara alcaldessa de la ciutat ha destacat que se sent "per afrontar els reptes de futur i amb les ganes i la il·lusió necessàries per seguir transformant Granollers".Barnusell ha explicat que vol una ciutat "que ofereixi i tingui, que tothom trobi el seu espai i que generi esperança i optimisme, una ciutat cada vegada millor per viure-hi".També ha defensat que "com a ciutat estem preparats per seguir transformant Granollers amb els nous reptes que vinguin" i ha parlat de projectes com la transformació del marge del riu Congost i apostar per "una ciutat més verda, més sostenble i amb més arbres".Pel que fa referència al sector econòmic i comercial, ha declarat que "cal reforçar i acompanyar iniciatives de qualitat i proximitat". I, quant a l'habitatge, ha demanat que "la gent jove pugui trobar habitatges a preus assequibles perquè puguin quedar-se a viure a la ciutat i desenvolupar el seu projecte de vida".També ha parlat sobre els sectors cultural i esportiu: "La cultura és essencial per fer-nos crèixer com a persones, amb esperit crític, i l’esport és també un espai de creixement, de valors i d’afrontar nous reptes amb convicció".Durant l'acte ha intervingut l'exalcalde, amb qui Barnusell va anar per primer cop en una llista electoral l'any 2003. Mayoral ha posat en valor "la seva intel·ligència, la seva capacitat de constuir, la senzillesa, la humilitat i sobretot, la seva valentia". "Ets la nova mirada que necessita Granollers, la mirada llarga i de futur, els millors polítics són els que són bones persones, i l’Alba va al capdavant", ha afirmat. "Diuen que les ciutats se semblen als seus alcaldes, doncs, jo vull que Granollers s’assembli a l’Alba", ha assegurat Mayoral.Durant l'acte també han intervingut Joan Bellavista, Mari Ortíz, Ramon Daví i Carme Climent, i ha actuat Ivette Nadal.