Gebrehivet i Gezahegne guanyen la Mitja amb marques de rècord

Més de 8.000 participants

Els etíopss'han convertit en els autèntics protagonistes deGranollers - les Franqueses - la Garriga que s'ha disputat aquest diumenge al matí. Els dos s'han imposat en la distància de 21,097 quilòmetres, però a més ho han fet en temps rècord.En categoria masculina, Gebrehivet ha parat el cronòmetre en, pulveritzant així l'anterior plusmarca que ostentava des de feia 15 anys el kenià Samuel Wanjiru (59'26''). A més, és la millor marca mundial en la distància en el que portem d'any.En categoria femenina, Gezahegne també ha superat la que portava un any com a millor marca i ha arribat en, rebaixant la marca que Purity Jemutai va establir l'any passat (1'07'18'').Es dona la circumstància, a més, que Gezahegne és atleta paralímpica per un problema visual i va guanyar tot i haver patit una caiguda durant la cursa.A més de Hagos Gebrehivet i Tigist Gezahegne, més de 8.000 persones han participat a la Mitja, comptant la distància de més de 21 quilòmetres i els 10 i 5. Un bon número dels participants ha aprofitat per donar visibilitat a iniciatives solidàries, com Lucharett por ti princesa, la Fundació Vallès o Corro amb tu. En aquest sentit, els participants del Quart han col·laborat en la recollida de fons per a la recerca sobre la síndrome CTNNB1.