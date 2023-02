Vídeo | Els Bombers continuen treballant en l'incendi de dues naus industrials a Lliçà de Vall

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant en l' incendi de dues naus industrials a Lliçà de Vall. L'avís del foc es va rebre a les 20.00 hores d'ahir divendres al polígoni afectad'una fàbrica dedicada alFins a 28 dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona per apagar un foc que crema palets i materials plàstics però que no ha causat ferits.En un primer moment, els efectius han centrat l'actuació en la protecció de les naus dels costats i a intentar apagar el foc des de l'exterior. A mitjanit, la intensitat de les flames ha disminuït i les naus calcinades presenten, tot i que no ha col·lapsat cap de les parets.El telèfon d'emergències 112 ha rebut 16 trucades en relació a aquest incendi, la primera de les quals a les 20.01 hores.