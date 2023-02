Recepta | Bacallà amb tempura de cervesa i verduretes cuites al wok

350 grams de morro de bacallà dessalat tallats en tires d’un dit½ pebrot vermell½ carabassó4 calçots1 carxofa2 grans d’allJulivert2 cullerades soperes de salsa de sojaFarina Yolanda per fer la pasta de tempuraOli de gira-solOli d’oliva100 cc de cervesaSalNetegeu les verdures i talleu-les: el pebrot i el carabassó en tires, els calçots en rodelles i la carxofa en xips.Poseu el wok amb una mica d’oli d’oliva a escalfar juntament amb un gra d’all per perfumar l’oli. Quan l’oli hagi agafat el perfum de l’all, retireu-lo i aneu incorporant-hi les verdures en funció del temps que necessiten per coure. Primer, poseu-hi el calçot, després el pebrot, seguit del carabassó per acabar afegint-hi la carxofa. Deixeu coure les verdures i, quan estigui quasi a punt de cocció, convé deixar-les una mica al dente. Incorporeu-hi la salsa de soja saltant-ho tot un parell de minuts més. Un cop cuit, reserveu.Prepareu una pasta amb la cervesa i la farina fins a obtenir una pasta homogènia i sense grumolls. Llavors afegiu-hi el gra d’all que us quedava ben trinxat amb el julivert i una punta de sal i torneu a remenar la pasta. Ha de quedar espessa, mai liquida.Poseu una paella amb oli de gira-sol a escalfar i, mentre escalfa, aneu passant el bacallà per la pasta. Un cop l’oli sigui calent aneu-hi fregint el bacallà sense acumular-lo per tal d’evitar que la tempura s’enganxi. Un cop fregit, poseu-lo en paper de cuina per tal d’eliminar l’excés d’oli i ja podeu procedir a muntar el plat i servir-lo.Ja sabeu que no som amants de posar marques, tot i això avui us recomanem la farina Yolanda per el fet que de totes les que hem provat, és la que més ens ha agradat per a fer fritures en tempura.