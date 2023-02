​L'Associació Mollet Contra el Càncer dona visibilitat als qui pateixen un procés oncològic a l'Hospital

En motiu delque es celebra avui, l’de la mà de laha volgut donara les persones que pateixen aquesta malaltia i donar a conèixer el suport que poden oferir als i a les persones amb una malaltia oncològica."Seguirem treballant per donar suport i acompanyar a les persones que estan vivint un procés oncològic de la ma amb la Fundació Sanitària Mollet", explica Ina Vico, presidenta de l’Associació.Per fer-ho, han comptat ambperò en moments diferents del mateix. El primer, sis anys després del càncer, parla de com afrontar la por que segueix estant present: "No ens pots treure nio el somriure ni les ganes de viure, perquè hem après que junts som més forts i més lliure", destaca.El segon, en plena teràpia, parla de la necessitat d’aprendre a gestionar-ho i fer-hi front amb el suport i l’ajuda de professionals, família i amics. "No podem escollir que ens passi això, però sí com gestionar-ho, com viure amb ell i com utilitzar aquella nova energia que no sabíem que teníem per poder seguir avançant", recull l'Hospital de Mollet en un comunicat.Aquesta breu intervenció ha finalitzat amb un concert de l’al Piano Viu de l’Hospital de Mollet, amb el Toni al teclat, per representar com laque aporta salut i benestar.Així mateix, durant tot el matí s’ ha col·locat una taula divulgativa a l’Hospital de Mollet amb informació sobre activitats de l’associació i informació sobre prevenció de la malaltia i recomanacions de salut.