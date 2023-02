Gran incendi en dues naus industrials dedicades al tractament de plàstic de Lliçà de Vall

📹🚒 Video amb les tasques d'extinció que duem a terme #bomberscat a l'incendi d'indústria de Llicà de Vall.



Treballem, ara amb 23 dotacions, des de les 8 del vespre, hora en què s'ha rebut l'avís.



L'afectació és de 2 naus de tractament de plàstics i no ha fet ferits. pic.twitter.com/5TPDOeswLU — Bombers (@bomberscat) February 3, 2023

en dues naus de la localitat de, al Vallès Oriental. Fins a 23 dotacions delss'han desplaçat la tarda d'aquest divendres al polígon "" per combatre el foc que s'ha declarat en dues naus d'una fàbrica dedicada al tractament de plàstic. L'objectiu, controlar la situació. No s'han hagut de lamentar ferits.Segons han informat els Bombers, hi ha. Per aquest motiu, treballen des de l'exterior de les, plenes de material altament inflamable. Elha rebut una quinzena de trucades a partir de les 20 hores.