Torna la Mitja de sempre

Aquest diumenge,Granollers - les Franqueses - la Garriga. I, després de la pandèmia i de dues edicions amb limitacions, serà la Mitja de sempre. L'organització, l'Associació Esportiva la Mitja, preveu que-el doble que l'any passat- corrin aquest diumenge al matí pels carrers de Granollers, les Franqueses i la Garriga en la que serà lad'una de les curses populars amb més tradició a Catalunya.Des de fa dies ja s'han fet diverses activitats, com el Concert de la Mitja a les Franqueses, la festa a la Garriga, la plantada o el bateig del quilòmetre 16 amb els noms de Jordi Madera i Miquel Luque.Diumenge, els participants podran disputar les tres distàncies que hi haurà disponibles:(21.097 metres). Tot plegat en una cursa en què es barregen atletes professionals i populars.La nova edició de la cursa tindrà un: en l'edició del Quart, dels cinc quilòmetres, part dels beneficis aniran destinats a l' Associació CTNNB1 per donar suport a la investigació d'aquest trastorn del neurodesenvolupament greu i que afecta un de cada 50.000 nens al món. Un dels quals és en Martí, un nen de Granollers.Les curses tindran lloc de forma esglaonada a partir de dos quarts de deu del matí des del carrer Esteve Terrades. Començaran a córrer els participants de les distàncies més curtes, i a dos quarts d'onze ho faran els atletes d'elit. I, tot seguit, ho faran els populars.Pel que fa als principals candidats, repetirà presència la guanyadora de la prova l'any passat, Purity Temutay, que l'any passat va parar el cronòmetre en 1'07'18''. També destaquen Betelihem Afenigus, Tigist Gerahegne i Addisie Andalem.En categoria masculina, el principal favorit és Hagos Gebrhiwet, a més de d'Edmon Kpgentich, Wisley Kibichi, Getachew Manresa, Nehemiah Kipyegon i Edwin Kiputo.Des de fa dies ja es viuen activitats relacionades amb la Mitja. Avui es tornaran a disputar les carreres infantils i la Open per a nens de fins a 13 anys en circuits adaptats que aniran de 50 a 1.500 metres. I l'Open, una cursa no competitiva que es sol fer caminant durant cinc quilòmetres.