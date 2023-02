​Junqueras i Albiach traslladen el suport als treballadors en vaga d'Amazon i Towa a Martorelles

Jéssica Albiach conversa amb treballadors d'Amazon a la planta de Martorelles. Foto: ACN

Vaga al polígon

El president d'ERC,, i la presidenta d'En Comú Podem al Parlament,, han visitat aquest divendres els treballadors en vaga a les plantes d'a Martorelles. Tots dos han traslladat el seu suport a la plantilla, la primerades de dimecres i la segona des de dimarts. El líder republicà ha retret que grans companyies com aquestes, en referència a la rebaixa de condicions que Amazon ha posat sobre la taula pel trasllat dels empleats a Saragossa i Figueres. Albiach ha reclamat que es consideri l'expedient de la firma com el d'un tancament, i ha elevat la situació al govern espanyol."Som a Martorelles per fer costat als treballadors d'Amazon i Towa, companys que es veuen afectats per unes", ha assenyalat Junqueras. El republicà, que ha estat rebut a la seu de Towa per un grup d'empleats enfundats amb vestits vermells i mascaretes de Salvador Dalí, emulant la indumentària dels assaltants de la sèrie La Casa de Papel, ha adreçat unes paraules a la plantilla concentrada a través d'un micròfon i un altaveu que els treballadors utilitzen per fer sonora la protesta."És molt poc just que empreses que tenen beneficis ingents tanquin plantes, acomiadin treballadors o els redueixin significativament els drets laborals", ha afegit. Per aquest motiu, ha emplaçat al "conjunt de la societat i a totes les institucions" a fer-los costat.Albiach, per la seva banda, ha reiterat que l', com planteja la direcció. "El Govern ha de posar tota la màquina en marxa per aturar aquest expedient fraudulent i fer complir la legislació", ha assenyalat.La líder dels comuns ha afegit que ha parlat amb la vicepresdienta segons del govern espanyol, Yolanda Díaz: "N'està al cas, i ha expressat la seva preocupació i diu que estarà atenta perquè es compleixi la legislació catalana".Els dos representants polítics, en companyia de regidors i alcaldes vallesans, han visitat a primera hora d'aquest divendres els treballadors de les dues plantes, que es troben a uns 300 metres de distància. Part de la plantilla ha passat la nit al ras amb temperatures gèlides. De fet, a les dues plantes han instal·lat estufes d'exterior que ha cedit l'Ajuntament de Martorelles, així com bidons amb llenya que mantenen encesos durant tota la jornada.Els representants dels treballadors d'Amazon van reunir-se dijous a la tarda amb el primer secretari del PSC,, a la seu del partit de la veïna Mollet del Vallès. Aquest diumenge, la plantilla celebrarà una nova assemblea al pavelló municipal de Martorelles, i dilluns es reuniran de nou amb la direcció als Serveis Territorials de Treball a Barcelona per abordar el futur dels 745 empleats de la planta vallesana.Per la seva part, la plantilla de Towa Pharmaceutical manté la protesta a la porta de la planta en el marc d'una vaga indefinida en contra del que consideren una vulneració del conveni del sector químic estatal. La mesura afecta els 630 treballadors, a qui no aplicaran ni l'augment de salari previst per al 2023 ni una clàusula de garantia salarial que els permeti mantenir el poder adquisitiu davant la situació d'inflació.