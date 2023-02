Granollers demana que es permeti el pas de camions pesants a la ronda Sud fins al carrer Roma

L'Ajuntament de Granollers ha proposat al Departament de Territori que es faciper facilitar: en concret, que es permeti el pas d'aquest vehicles per la Ronda quan entrin a la ciutat des de la C-17 i el Coll de la Manya. Al fer-ho, podrien accedir a través de la intersecció amb el carrer Roma, que va paral·lel a la via en aquell tram.La demanda és la conseqüència de les trobades d’aquests dies amb entitats empresarials, que han constatat que, d'aquesta manera, els vehicles pesants ho tindrien més fàcil per arribar al polígon i no estarien obligats a baixar per l’avinguda Sant Julià fins al pont del carrer Londres, a tocar del parc de Bombers.Tot plegat ho va explicar el regidor de Mobilitat,, al ple de dimarts després d'un prec del regidor d'ERC Enric Gisbert. En tot cas, no es contempla que arribin a la rotonda del carrer Lluís Companys.