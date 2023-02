El PDU del Circuit, previst a l'acord dels Pressupostos del Govern i el PSC

L'acord al qual han arribat el Govern i el PSC per aprovar els Pressupostos preveu avançar la tramitació del. En el text que s'ha fet públic, s'especifica el compromís per "culminar els treballs per aprovar, durant el primer trimestre del 2023, l’Avanç de PDU del Circuit de Catalunya, amb l’objectiu d’arribar a la seva aprovació provisional durant el quart trimestre del 2023".A més, s'especifica que "un cop es disposi d'aquesta aprovació provisional, iniciar seguidament la redacció del primer projecte de reparcel·lació i urbanització".