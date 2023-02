La plantilla d'Amazon espera un gest de la direcció en la primera reunió pel tancament amb la vaga activa

Balanç positiu de les primeres 24 hores de vaga

Els representants delsa laesperen unen la primera reunió que celebren un cop iniciada la vaga. Les parts es troben aquest dijous als Serveis Territorials de Treball a Barcelona: "Esperem una resposta a l'oferta que la mesa negociadora els va llançar, i més recol·locacions a l'àrea de Barcelona", assenyala en declaracions a l'ACN la presidenta del comitè d'empresa,. Les aturades van arrencar aquest dimecres a les 6.30 h, amb una aturada de l'activitat que va tenir un, segons els representants de la plantilla, i que va traslladar la protesta de part dels treballadors a la planta del Prat de Llobregat, on van bloquejar accessos.Els representants dels treballadors afronten aquesta nova trobada amb l'esperança que la direcció hagi avaluat les propostes que els representants de la plantilla els ha traslladat en matèria econòmica i de recol·locacions. Concretament, laque es va plantejar a l'empresa passa per indemnitzacions per trasllat de 4.650 euros bruts per a mossos de magatzem i de 5.150 euros bruts per als responsables d'àrea que estiguin afectats.L'empresa, ara per ara, ha plantejat lad'Amazon de Martorelles al centre del Prat de Llobregat, mentre la resta es derivarien a les plantes de Saragossa i Figueres. Els treballadors insisteixen que la proposta és insuficient, perquè entre d'altres aspectes, marxar de l'àrea de Barcelona suposa una rebaixa de la capacitat econòmica dels afectats, que perdrien condicions adquirides com plusos de nocturnitat o caps de setmana."Afrontem la reunió amb ganes perquè la negociació avanci i ens donin una resposta a l'oferta que la mesa negociadora els va llançar dimarts", apunta Rodríguez.A les 6.30 h de dimecres arrencava la primera jornada de vaga al centre de Martorelles, on part de la plantilla es va mobilitzar al centre del Prat de Llobregat mentre la resta es van quedar a la planta vallesana per bloquejar els accessos i sortides de camions. "Aquests moviments no ens agraden, però la jornada va anar força bé", diu Rodríguez, que admet que no volien arribar al punt de fer aturades.En aquest sentit, relata que hi va haver alguna topada entre els treballadors que volien entrar amb els vehicles i els que es manifestaven, però que la situació no va anar a més.