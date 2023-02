Pol Valera deixa el BM Granollers i fitxa pel Barça

ha fitxat pel. Elha comunicat aquest dimecres que els blaugrana han fet efectiva la clàusula de rescissió. L'entitat ha agraït al jugador "el seu compromís, dedicació i professionalitat cap al club desde la seva arribada" i li han desitjat molta sort.Nascut el 1998 a la Garriga, Pol Valera va arribar al BM Granollers als 11 anys a l'equip infantil de primer any. Després d'una exitosa etapa de formació, es va estrenar amb el primer equip la temporada 2017/2018 amb només 18 anys. "13 anys després s'ha convertit en el principal referent per als jugadors de la base, no només a la pista sinó també fora d'ella representant de la millor manera els valors del club", destaca el BM Granollers.En aquesta temporada, ha fet un total de 118 gols en 21 partits (79 gols en 15 partits amb Asobal i 39 gols en 6 partits en l'EHF): "Ha demostrat ser una peça clau en l'equip", destaquen.En la mateixa operació, el Barça ha cedit al BM Granollers el jove central del segon equip Bruno Reguart, que tindrà contracte fins l'estiu del 2024.