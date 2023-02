Mireia Dionisio, escollida per unanimitat candidata del PSC a l'alcaldia de Mollet

ha estat escollida per unanimitata les eleccions municipals del mes de maig. L'elecció s'ha fet en l’assemblea que ha celebrat l’agrupació aquest dimarts al vespre."Mollet és el meu poble, la meva gent, la ciutat on vaig néixer, és la meva vida" ha dit emocionada la candidata. "Això no va d’una persona, sinó d’un projecte en el que hi participem tots, un projecte col·lectiu per seguir transformant la ciutat", ha afegit.L'actual alcaldessa va entrar a l’Ajuntament com a regidora al 2007, als 27 anys, en una llista encapçalava per l’exalcalde. Un Monràs que ha estat a l'assemblea i del que ha dit que "he après moltíssim d’ell i ha estat un plaer treballar al teu costat, mai hagués imaginat que tindria l’honor de ser el teu relleu i ser la candidata socialista a la meva ciutat".