La rua de Carnaval de Granollers recuperarà el recorregut d'abans de la pandèmia

Del, Granollers estarà de festa amb la celebració del Carnaval amb una programació per a totes les edats. Hi haurà la celebració dels actes tradicionals:amb xaranga, com la que acompanyarà la passejada del Rei Carnestoltes el divendres 17, a les 18 h.La rua de Carnaval torna al recorregut d'abans de la pandèmia i fins al 10 de febrer hi ha temps per inscriure-s'hi (només cal ser un grup de 10 persones o més, disfressar-se i fer la inscripció a la rua a www.granollers.cat/carnaval Durant els dies de Carnaval, en Carnestoltes es podrà veure davant del, i es podrà visitar a les tardes, fins al Dimecres de Cendra, quan al palau es farà la vetlla i sortirà la cercavila de dol per acomiadar en Carnestoltes abans de la crema. Això serà de la lectura dels versots de la Vella Quaresma que enguany estrena vestit.Els més menuts podran gaudir dels tallers de Divermàscara i el Carnaval de llum que organitza la Xarxa de Centres Cívics (17 i 22 de febrer) i divertir-se amb el ball infantil de disfresses amb el grup d'animació Superherois a la Porxada (dissabte 18 de febrer).Pel que fa a les entitats, eltorna amb força, ja que hi haurà 144 balladors (72 parelles) que obriran de la programació del Carnaval, el diumenge 12 de febrer a les 12 h a la Porxada.Per als joves torna elamb el concert dei el concurs de disfresses, organitzat pel Jovent Ignorat i l'Ajuntament de Granollers. Serà el dissabte 18 de febrer, a les 23.30 h a la Sala Nau B1 de Roca Umbert. Les entrades tenen un cost de 8 € i es poden comprar anticipadament a www.joventignorat.cat Tambérecupera l'activitat d'abans de la pandèmia i organitza la cercavila i el Carnaball de Swing (dissabte 18 al migdia).El Carnaval de Granollers compta amb la col·laboració de l'entitat festiva Som Carnaval per a l'organització d'aquesta festa popular a la ciutat.