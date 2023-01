La Policia Municipal de Mollet va denunciar més de 300 conductors de patinets el 2022

Lava denunciar 320 conductors de vehicles de mobilitat personal, principalment patinets, i 29 bicicletes durant 2022Segons ha explicat el consistori, la majoria de les denúncies que es van posar al llarg de l'any passat van ser, circular eno utilitzant. També es va sancionar algun conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol.L'Ajuntament també explica que la setmana es va realitzar una campanya, juntament amb el Servei Català de Trànsit, dirigida als usuaris i usaries d'aquest tipus de vehicles. Els agents van fer un total de 15 controls i van identificar a 25 persones. Durant la campanya es van posar 9 denuncies en total: per circular per sobre de vorera, amb auriculars de so i en contra direcció. Durant els controls també es va vigilar la conducció sota els efectes de l'alcohol o drogues, i es van fer 15 proves en total.Mollet va aprovar l'any 2020 la modificació de l'ordenança de circulació de vehicles i vianants i dins de les seves modificacions, una de les novetats va ser la possibilitat que per a determinades infraccions la sanció pogués ser substituïda per mesures alternatives, és a dir, per un curs de formació i conscienciació vial. Un programa en el qual ja hi ha participat més de 80 ciutadans conductors.