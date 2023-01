Robert Cuesta, nou entrenador del KH‑7 BM Granollers

torna a ser l'entrenador del. En una jornada en què s'han precipitat els esdeveniments, aquest migdia el club ha comunicat l' adeu a Dolo Martín i, poques hores després, s'ha presentat el seu substitut.Cuesta va ocupar, a més de 3 com ajudant, i el 2021 va marxar al, del que ha quedat desvinculat aquesta setmana i on va guanyar l'EHF European Cup.Va ser jugador del club, dels 12 als 19 anys i, des dels 16 anys, va començar a dirigir equips del planter, des d'infantils fins al sènior B femení. Durant 10 anys va assolir fites com el Campionat d'Espanya Juvenil femení de 2012, a més d'estar al càrrec durant 4 anys de la preparació física de les Guerreras.En un comunicat, l'entitat destaca que "amb aquesta aposta per un tècnic format al club, el BM Granollers reafirma el seu compromís i la seva identitat com a club formador".Robert Cuesta estarà acompanyat per, formarà part del staff tècnic de l'equip.