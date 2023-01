L'esfondrament de part d'un sostre d'un immoble de Sant Celoni obliga desallotjar 15 persones

L'esfondrament de part d'un sostre d'un immoble del carrer Major de Sant Celoni aquest dilluns al vespre va fer que els Bombers aconsellesin elque hi vivien, entre les quals dues famílies amb infants.Davant d'aquesta situació Serveis socials de l'valora la situació de cada unitat familiar i es dona solució habitacional a les dues famílies amb infants i 6 persones més en diversos establiments. La resta es reallotja a casa de familiars i amics.Per la seva banda,ha fet suport en alimentació, transport, ERIE Equip de resposta immediata en emergències, suport psicosocial també suport en el trasllat de les pertinences i emmagatzematge.D'acord amb l'avaluació dels tècnics municipals l'edificii queda precintat. Mentrestant, aquest matí s'ha coordinat un servei d'entrada controlada i retirada de pertinences per torns i a la vegada Serveis socials està valorant cada unitat familiar per trobar la solució més adequada.