Els treballadors d'Amazon mantenen la previsió de fer vaga a partir de dimecres si l'empresa no mou fitxa

Els treballadors de la planta d'Amazon a Martorelles mantenen la previsió de, 1 de febrer, i fins el dia 17 si l'empresa no mou fitxa i els planteja recol·locacions en altres centres de l'àrea de Barcelona. Lade la direcció, amb qui el comitè d'empresa es reuneix aquest dimarts, és, un fet que suposaria, segons el comitè, unapactades amb el pas dels anys. Una àmplia representació dels treballadors es concentra des de primera hora a l'exterior de la planta, onper sumar-se a la protesta.Després que un petit grup de treballadors hagi passat la nit a la porta de la planta, la concentració col·lectiva s'ha convocat a partir de les 9.00, moment en què poc a poc el carrer del Gorg, on es troba l'accés per a vianants al centre, s'ha anat omplint de gent. El rastre de la, amb temperatures per sota dels 0ºC, es feia evident amb les estufes de butà que ha cedit l'Ajuntament, segons han detallat fonts de la plantilla a l'ACN, així com menjar i begudes que han anat rebent aquests últims dies.Amb una traca valenciana, els concentrats han fet coincidir l'inici sonor de la protesta amb el de les negociacions entre direcció i comitè d'empresa. "Avui comptem amb què l'empresa ens entregui un llistat dels centres on poden recol·locar els treballadors i que millorin l'oferta feta, que és ridícula", apunta en declaracions a l'ACN la presidenta del comitè d'empresa,En el decurs de les converses mantingudes els darrers dies ja han aconseguit igualar les propostes econòmiques per al trasllat a Saragossa i a Figueres. No obstant, asseguren que són mínimes i que es troben per sota del que és legal.A més, amb el trasllat a una altra demarcacióque han assolit a través de negociació amb el pas dels anys. "Aquí hi ha torns de 24 hores, i allà es perd el torn de nit, en què es cobra un plus, i mentre a Barcelona també es treballa en cap de setmana, allà no", apunta la representant dels treballadors.Per ara, la proposta que tenen de l'empresa passa per, que en el cas de les categories T1, la majoritària a Martorelles, seria de 4.650 euros bruts, mentre que la T3, de responsables d'àrea, seria de 5.150 euros. D'aquests, 3.000 es pagarien de cop en una primera nòmina, mentre que la diferència fins el total es prorratejaria en dotze pagues.En considerar insuficients aquestes propostes, en cas que es mantinguin la plantilla anirà a la vaga aquest dimecres mateix. A diferència de dimecres passat, darrer dia en què les parts es van reunir, en aquesta ocasió no s'ha posat un límit horari a la trobada, motiu pel qual el comitè preveu que sigui una jornada maratoniana.