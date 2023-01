La fiscalia demana 4 anys de presó per a Millet per ocultar béns embargats per pagar la indemnització al Palau

La fiscalia demanaper a l’exdirigent del Palau de la Música,, per presumptamentper no indemnitzar l'entitat cultural de l'espoli comès per ell mateix. El ministeri públic l'acusa deamb l'agreujant de reincidència i li demana, a més de la presó, que retorni els 3.395 euros amb els quals van ser taxats els béns embargats, més interessos. La causa la va obrir un jutjat de Granollers el 2021 en comprovar que de la seva casa de l'havien desaparegut més de 40 objectes embargats des del 2012 per la justícia per cobrir la indemnització al Palau.Entre els objectes desapareguts hi ha 10 figures d’ivori de motius animals, 3 de nadius africans, 2 maces, una altra figura d'ivori i dos ullals d’ivori. La desaparició es va detectar el 2021 quan es va voler executar la sentència del cas Palau. Els Mossos d'EsquadraAquesta és la primera de les dues causes obertes pel mateix motiu contra Millet, que també hauria ocultat el cobrament de lloguers, mentre que la seva ex mà dreta, Jordi Montull, també està investigat per fets similars.Des de fa unes setmanes, Millet, de 86 anys, està en tercer grau penitenciari pels seus problemes de salut i viu en una residència privada triada per la seva família, i per això no ha de pernoctar a la presó. La fiscalia ha presentat recurs contra aquesta decisió.Fins ara, el Palau de la Música i l’Orfeó Català han recuperat només 12 dels 23 milions d’euros de l’espoli, 6 d’aquests procedents de Millet, gairebé 3 de la seva dona, Marta Vallès, ja morta, 1,6 de Jordi Montull i gairebé 0,8 de Gemma Montull.