Pau Gasol visita Canovelles per promoure hàbits saludables entre els més joves

El projecte Dinem junts

ha visitataquest dilluns. Ho ha fet per conèixer els nois i noies que participen del programa, que buscaentre els més joves. La iniciativa està impulsada per la, que està relacionada amb lade l'exjugador de bàsquet.La fundació de l'exNBA promou una vida saludable per als més petits, amb dret a jugar, fer activitat física i rebre una alimentació saludable. I precisament això és el que ha posat de relleu a Canovelles. Gasol ha respost les preguntes preparades pels nois i noies sobre la seva carrera esportiva. A més, ha participat d’un circuit de quatre estacions on ha pogut practicar una mica d’esport amb tots ells.En declaracions a la premsa, Gasol ha explicat que ha intentat "transmetre’ls il·lusió, la necessitat de cuidar-se, la importància del sacrifici, de cuidar la salut emocional i de menjar bé".La directora de la Fundació Probitas,, ha explicat que "el Dinem junts és un dels programes estrella de la fundació que pretén fomentar, en un espai socioeducatiu, activitats entorn els hàbits saludables. El programa garanteix un àpat saludable al dia i fomenta un entorn de bona qualitat de vida respecte a l’esport, el descans o l’ús de pantalles. Una tasca que es desenvolupa amb les entitats que estan al territori i les administracions per tal que aquests programes tinguin continuïtat i serveixin al màxim de nens i nenes".Per la seva part,, directora de REIR, també ha destacat que el programa va més enllà de l’alimentació i busca oferir un entorn segur i saludables a tots els nois i noies que hi participen.L’alcalde de Canovelles,, ha posat de relleu "la tasca que, des de fa molts anys, es realitza al municipi per promoure l’esport escolar i una correcta alimentació entre els infants i adolescents".El Dinem junts és un projecte de la Fundació Probitas que, a Canovelles, es duu a terme gràcies a l’entitat col·laboradora REIR. El programa ofereix un dinar saludable i un espai de protecció on realitzar activitats d’oci socioeducatiu per a joves d’entre 11 i 17 anys, que cursen ESO.Fa només quatre dies la Gasol Fundation va presentar l’estudi PASOS 2022, elaborat també amb la col·laboració la Fundació Probitas i que ha posat de relleu el deteriorament dels hàbits saludables i el creixent nombre d’infants i adolescents que no se senten bé a nivell emocional.L’estudi indica que més d’un terç dels infants i adolescents presenten obesitat, que 6 de cada 10 menors supera les hores recomanades d’ús de pantalles i que cada cop menys nens i nenes assoleixen un nivell òptim d’adherència a la dieta mediterrània, entre d’altres.