Torna la cursa de gegants de la Mitja

S'acostaGranollers-les Franqueses-la Garriga. Dissabte a la tarda, la capital del Vallès Oriental tornarà a celebrar un dels actes més singulars de la cursa: la tradicional, organitzada cada any per l’i laLa cursa, que arriba a la seva, estarà encapçalada pels gegants Biscarri i Galí, fundadors de la primera cursa de gegants l’any 1991. En total, l'acte aplegarà tretze colles geganteres, una quarantena de gegants i gegantes vinguts d’arreu del Vallès i més de 300 geganters i geganteres participants.Tot plegat començarà a les 17.30 a la plaça de l’Església, amb la concentració de totes les figures participants. A les 18.00, una cercavila encapçalada pels gegants Rajolers, portarà tots els convidats fins al carrer Anselm Clavé, davant de la Fonda Europa on, a les 19.00, es durà a terme l’esperada prova que té lloc en la vigília de la Mitja, la Cursa de Gegants, enguany també dividida en dues categories: gegantons i gegants.En aquesta trentena edició hi participaran les colles de Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui, Montornès del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, els gegants Bojos de Terrassa, els gegantons de les colles de Blancs i Blaus de Granollers i el gegant Farras dels Blaus de Granollers. A més, com és costum, també participaran els gegants de Les Franqueses i de La Garriga representant els altres dos municipis que juntament amb Granollers, acullen la Mitja Marató.