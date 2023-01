Més de 600 atletes participen al Duatló Ciutat de Granollers al Circuit

El, organitzat pel, ha celebrat aquest cap de setmana la 13a edició d'adults i l'11a infantil. En total, més de 600 atletes s'han congregat al Circuit de Barcelona-Catalunya i, per tant, en un entorn singularitat.El recorregut que han superat els participants consistia en un primer tram de 5 quilòmetres a peu, completant pràcticament una volta sencera al traçat internacional Gran Premi; seguint amb una fase de 19 quilòmetres en bicicleta; i per a culminar, 2 quilòmetres més fets a peu novament pels vials de servei que envolten la pista.En la categoria masculina,ha estat l'encarregat d'imposar-se amb el seu millor temps de 51 minuts, seguit deha estat la millor de les dones, obtenint un registre de 59 minuts i 10 segons.han estat la segona i la tercera classificada respectivament.La cursa infantil va acaparar totes les mirades després de la culminació de la prova d'adults, amb un recorregut adaptat. La prova es va dividir entre la de les categories infantil, cadet i juvenil d'una banda i prebenjamins, benjamins i alevins per una altra, amb una gran macedònia de premiats.