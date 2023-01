Detingut a Caldes ​acusat d'haver robat en diversos vehicles estacionats a Les Cremades

La Policia Local de Caldes de Montbui ha detingut una persona acusada dea la zona de Les Cremades. En un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que l'home, veí del municipi, hauria saquejat tres vehiclesal pàrquing d'aquesta zona esportiva. Els agents van detenir l'home quan, on havia entrat de forma il·legal.Els fets van tenir lloc la matinada del dimecres passat, quan la patrulla de la Policia Local va detectar els vehicles estacionats a la zona d'aparcament amb els vidres trencats. En aquell moment, van detenir l'home, que sortia de l'interior de les instal·lacions tot i que a aquella hora estaven tancades.Durant l'escorcoll, els agents van comprovar que aquesta persona portava diversos objectes que procedien dels vehicles que havien estat robats. També van poder constatar que dins del recinte esportiu hi havia una furgoneta municipal amb els vidres trencats i que el vidre d'accés al bar estava trencat per l'impacte d'una pedra.El detingut ha estat posat a disposició judicial i, actualment, la policia també l'investiga per si està implicat en altres actes delictius que s'han registrat les últimes setmanes a Caldes de Montbui.