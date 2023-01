Un grup de veïns de la Tèxtil Rase denuncien que l'equipament fa massa soroll

Un grup de veïns de Cardedeu ha denunciat l'que, segons opinen, fa l' equipament municipal Tèxtil Rase . En un un comunicat, diuen que els molèsties provenen de lesque donen al carrer Mare de Deu del Pilar.Els veïns expliquen que han fet arribar les seves queixes al consistori i exigeixen que "es comprovi, amb, la contaminació acústica que provoca aquesta instal·lació". També volen que, "fins no trobar una solució definitiva i satisfactòria pels veïns afectats pels esmentats sorolls, no es posin en marxa ni les bombes de calor i ni l'aire condicionat". I critiquen que els aparells han estat instal·lats ", per ocultar-les des del carrer, que en el dret al descans dels veïns".En aquest sentit, diuen que "la reiteració d’aquestes molèsties ja no solament afecten el dret als descans, sinó que actualment s’ha convertit en un problema de salut".