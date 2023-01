L'Escola Ginebró de Llinars torna a guanyar la fase local de la Lliga Debat de Secundària i Batxillerat

L'deha guanyat aquest cap de setmana la fase local de la UPF Barcelona de lade la. El centre educatiu de Llinars del Vallès va competir a la final amb l'Institut Josefina Castellví de Viladecans. En total hi han competit 24 equips representant instituts i escoles de la demarcació de Barcelona. El tema de debat ha estat:Aquesta és la tercera vegada que l'Escola Ginebró guanya la fase local de la UPF Barcelona. Anteriorment ja ho havia fet en les edicions dels anys 2018, 2021 i 2023. A més, els anys 2018 i 2021, l'Escola Ginebró en representació de la UPF també va guanyar la fase final de la Xarxa Vives L'equip de l'Escola Ginebró, format percom a capità-tutor, i l'alumnat, de Sant Celoni;l, de Sant Celoni;, de Sant Esteve de Palautordera;, de Sant Pere de Vilamajor; i, de Llinars del Vallès. Els dies 22, 23 i 24 de març participaran a la fase final de Xarxa Vives a València.L'objectiu de la Lliga de Debat, impulsada per la Xarxa Vives i la Federació Escola Valenciana, ésen un format d'enfrontament dialèctic sobre un tema d'actualitat, utilitzant el català com a llengua vehicular. A Catalunya compta amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, al País Valencià amb la de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i a Andorra amb la del Govern d’Andorra.