El tercer millor bombó artesà d'Espanya es crea a Sant Antoni de Vilamajor

Amb 484,5 punts sobre 500, la-marca de la pastisseriader i amb establiments a Cardedeu i Reus, regentada per Àlex Lera i Alexandra Navarro, s'ha endut el tercer lloc al primer concurs de la(DPAS) pelUn tercer premi a una elaboració de ganache de kalamansi, ganache de mango-kalamansi, cruixent de carquinyols amb xocolata amb llet 45% cacau origen Vietnam i un toc de gingebre, creat a l'obrador de Sant Antoni de Vilamajor perEl primer premi d'aquesta primera edició se l'ha endut la pastisseria d'Oscadeamb 492 punts dels 500 possibles amb una elaboració a base de llimona, iuzu, i avellana en diferents textures, que inclou al seu interior components com gel, galeta, praliné i ganaxe. El segon lloc ha sigut pel bombó de fum de la pastisseriade Cangas de Narcea (Astúries) amb 491,5 punts.La final del certamen, que busca valorar i reviure la tradició bombonera, ha tingut lloc aquest divendres a l'amb més deEl nom de la pastisseria Sant Llehí de Sant Antoni de Vilamajor ha sigut notícia en les darreres setmanes per diversos reconeixements obtinguts com el Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador a finals del mes de novembre i també el guardócom una de les 50 millors pastisseries de Catalaunya 2023. En aquest sentit,ja deia en una entrevista deel passat mes de desembre que un "pastisser ha de defensar l'artesania i tenir passió per la feina".