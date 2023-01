Més de cent persones es concentren a Granollers en contra del Quart Cinturó

🌱 A la vora del precipici climàtic, un dilema: mobilitat pública de qualitat o barbàrie. ERC i PSC trien barbàrie.



Defensem el Vallès,

defensem el futur:#NOalQuartCinturo pic.twitter.com/CazFOnq3XN — CUP el Figueró (@cupelfiguero) January 27, 2023

s'han concentrat aquest divendres al vespre a Granollers en. Ho han fet a la plaça de la Porxada i després que ERC donés suport a una moció del PSC per fer la ronda nord del projecte en el marc de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat.Els manifestants s'han mostrat molt crítics sobretot amb la postura d' ERC , però també amb un PSC del que han dit que "ja no n'esperen res". Han insistit que una via així "trinxaria" el territori i han alertat que tampoc és una bona idea per lluitar contra el canvi climàtic.L'acte ha comptat amb representants locals i comarcals de la CUP i dels comuns.