Un espectacular incendi crema un camió a la C-59, a Sant Feliu de Codines

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">C59 PK 24 ara mateix tallada per incendi de camió. <a href="https://t.co/lP34aDizTv">pic.twitter.com/lP34aDizTv</a></p>— Policia Local de Sant Feliu de Codines (@PLSantFeliu) <a href="https://twitter.com/PLSantFeliu/status/1619018480774418432?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Unha calcinat aquest divendres a la tarda un camió al punt quilomètric 24 de la, a l'alçada de, segons ha avançat Ona Codinenca.Els Bombers han explicat que les flames han afectat la cabina del vehicle, que ha quedat totalment destruïda, i també un tros de la part posterior. El vehicle, però, no transportava càrrega. No hi ha hagut ferits, però les flames també han cremat una mica de zona boscosa.A hores d'ara, els bombers treballen en la retirada del combustible.