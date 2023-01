ERC del Vallès Oriental «assumeix» la moció amb el PSC però diu que el Quart Cinturó no és el model

ha valorat aquest divendres la votació que s'ha fet aquest dijous al Parlament sobre l a moció per fer "efectiu" l'impuls de la Ronda Nord del Quart Cinturó Per una banda, els republicans del territori precisen que entenen que "el país passa per moments molt greus que", i que per això "calun acord parlamentari per aprovar-los". Per això "assumeixen" la decisió del Govern, "per responsabilitat i compromís amb l’interès general del país i davant la situació d’urgència social".Alhora, però, critiquen el model que representa el Quart Cinturó: ". No ho és, ho sap tothom i ho direm sempre". Els republicans del Vallès Oriental, en canvi, diuen que el seu objectiu "els pressupostos a favor de la gent". Per tot plegat apel·len "a la, i, com el Govern també fem un pas endavant en aquest sentit".De fet, no s'estalvien crítiques cap al PSC i Junts: "Davant el model sociovergent que prioritza el país de les elits, erigim Esquerra Republicana en el compromís amb el bé comú i la preservació de l’entorn".També recorden que, el juny de 2020, les Federacions d’Esquerra Republicana dels dos vallesos van presentar un seguit d’esmenes al Pla específic de mobilitat del Vallès i del corresponent Estudi ambiental estratègic, a més d'un document amb les propostes per a la millora de la mobilitat entre les dues comarques: "Aquest és el nostre model de desenvolupament i de mobilitat sostenibles, respectuosos amb el benestar i la salut per damunt de qualsevol altre interès". Un model de mobilitat, continuen, "als antípodes del model del PSC i Junts, propi del segle passat".Finalment, es comprometen a "seguir creixent per sumar més forces perquè ningú no tingui cap temptació de continuar la ronda cap al Vallès Oriental".