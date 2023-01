La junta del PP de Granollers dimiteix en bloc per la designació de José María Moya com a candidat

El PP català lamenta les acusacions

La junta local delha presentat la seva. Segons ha avançat El 9 Nou, ho han fet per protestar per la designació decom a candidat a les eleccions municipals del mes de maig.El fins ara president local,, ha criticat la decisió en declaracions a VOTV: "Hem aguantat la flama tres anys i mig, i després d'unes eleccions de davallada del PP". I també s'ha mostrat contrariat amb el seu substitut: "Fent un símil futbolístic, a mi em diuen que portaran un crack com Messi o Lewandowski, tot i que soc perico i preferiria Tamudo, faria un pas al costat perquè aquesta persona portaria gent, vots i xarxa, però no és el cas".De fet, també ha recordat que, fa unes setmanes, Moya va ser presentat com el president de la Junta de Valents a Granollers.L'excandidat també lamenta la forma de funcionar del Partit Popular: "Està funcionant més per ditocràcia que meritocràcia. Miri, o vals o no vals", etziba.Gelada considera que han estat "perjudicats per les lluites de poder" i creu que algú de la direcció del partit a nivell nacional ha passat per sobre del mateix president del PP a Catalunya,: "El president del PP a Catalunyaa Madrid, o bé hi ha altres persones del PP català que en tenen més", ha destacat als mitjans.Gelada, que va regidor a Cardedeu, va ser candidat dels populars a Granollers a les eleccions municipals de fa quatre anys, però no va obtenir representació. Ara admet que ja tenia programa, projecte i logo pels comicis del mes de maig: "Moya no tindrà estructura. Nosaltres l'havíem construït i almenys podíem fer una llista amb gent d'aquí", dispara.Des del PP català s’argumenta que en aquests comicis es buscava"que fes de revulsiu" per recuperar terreny i presència en territoris on tenen més difícil la implantació, sobretot tenint en compte que fa quatre anys es van quedar sense representació.Fonts del PP català han recordat a NacióGranollers que la coordinadora comarcal,, va portar Moya a les eleccions del 2015, on va aconseguir representació i que aquest seria un dels seus avals. Fa quatre anys, però, no repetir candidatura, diuen, per problemes personals.Les mateixes fonts han negat les crítiques de Gelada, que ha acusat Moya d'haver treballat poc durant l'anterior legislatura: "Només va faltar a un ple i a una comissió, però també per temes personals. Treballava molt el territori".Pel que fa a la nova candidatura de Moya, el PP explica com han anat els fets: "Moya li va dir a Calvo que tenia projecte per tornar-se a presentar. Ella ho va aprovar i ho presentà al comitè electoral de Barcelona i al de Catalunya. L'han ratificat tots, no és un capritx", defensen.De fet, les mateixes fonts asseguren que Moya li volia proposar a Gelada que formés part de la llista que competirà als comicis del 28 de maig.