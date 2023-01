Montserrat Medalla, Vicenç Sáez, Salvador Estany i la Fundació Hospital Asil, Medalles de Granollers

Fundació Hospital Asil de Granollers

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers Foto: Ajuntament de Granollers

Montserrat Medalla Medalla

Montserrat Medalla Medalla Foto: Família Torres Medalla

Vicenç Sáez de Tejada i Escandón

Vicenç Sáez de Tejada i Escandón Foto: Ajuntament de Granollers

Salvador Estany i Bassa

Salvador Estany Foto: Estel·la Estany i Corbera

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Granollers ha acordat iniciar el procediment per a l’atorgament de lesa lai a. També s'ha acordat atorgar la Medalla de la Ciutat, a títol pòstum, ai a. L'expedient de concessió d'aquestes medalles es debatrà en el Ple del pròxim mes de gener.Pel que fa a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, es reconeix el centenari de l’edifici històric (1923-2023), "que va significar una fita clau dins la seva llarga trajectòria de servei a la ciutat i a la comarca, tant en l’atenció sanitària com sociosanitària i a la gent gran".El text recorda que el nou hospital-asil es va inaugurar el 25 de juliol de 1923, per substituir les velles instal·lacions de l’hospital ubicat a l’antic convent dels Caputxins. I que e stracta d'un projecte "que va ser possible gràcies a l’empenta de Francesc Ribas i els membres de la Junta de Reforma, a la col·laboració de moltes persones i entitats de la ciutat implicades en l’obtenció de fons per a les obres i també a les contribucions econòmiques de moltes famílies de Granollers", a més de l’import obtingut per la venda del retaule de Sant Esteve i el de Sant Sebastià i Sant Eloi a la Junta de Museus de Barcelona.Pel que fa Medalla Medalla, se la distingeix "pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalana, que ha exercit tant des de la vessant docent com des de les múltiples iniciatives en què ha participat per difondre-les".Ha estat mestra de català en diverses escoles i centres d’ensenyament: Escola Municipal de Treball, col·legi Joan Sanpera de les Franqueses del Vallès i Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Va estudiar Filologia Catalana (UAB), Humanitats (UOC) i Escriptura Creativa (Ateneu Barcelonès). També ha participat en certàmens literaris, en alguns dels quals ha estat premiada; ha coordinat tertúlies literàries en biblioteques de la comarca i ha fet conferències sobre literatura per a les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran.Ha col·laborat com a articulista en diversos mitjans de comunicació locals i és autora dels títols publicats per Editorial Alpina La paella voladora (2021), un conte il·lustrat per Maria Ripol, i el recull Nit de nuvis i altres relats (2019); també és coautora del llibre De Sant Francesc a la Tarafa (2013) i va participar al volum de diversos autors Granollers, setze històries d’una ciutat (2020).Com a persona compromesa amb el món associatiu, ha fet de voluntària en diverses entitats (Càritas, Amics d’Àfrica, voluntariat educatiu); ha format part de les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran del Vallès Oriental (AGEVO) i assisteix a les classes de la UPG - Universitat Popular de Granollers.Les Medalles distingeixen Vicenç Sáez de Tejada Escandón, a títol pòstum , "pel seu activisme social i el seu compromís amb la vida cultural i associativa de Granollers".El text recorda que Sáez de Tejada va arribar a Granollers, al barri de Sant Miquel, de ben petit, l’any 1962. Va estudiar a l’Escola Pia i a l’Escola Municipal del Treball. Essent molt jove ja es va començar a implicar en les lluites veïnals del barri i va formar part de l’Associació de Veïns. També va participar en les primeres eleccions municipals de l’any 1979, quan va ocupar el lloc 17 en la llista del PSUC. Gairebé tota la seva vida professional la va dedicar a l’àmbit de la cultura, tant des de l’Ajuntament o el Teatre Auditori de Granollers, com des de Tríptic, l’empresa que va fundar l’any 1986. Els últims anys va esta vinculat professionalment al Teatre Auditori, en la darrera etapa com a coordinador d’activitats externes.Persona molt implicada en la vida cultural i associativa de Granollers, va participar en nombroses entitats i va ser impulsor de grans iniciatives que han contribuït al dinamisme cultural de Granollers, com la Festa Major de Blancs i Blaus. Més enllà del món de la cultura, també va continuar participant amb entitats de diversos àmbits. Formava part del col·lectiu EnRaonar i era president de l’associació Granollers Pedala.A Salvador Estany i Bassa també se'l distingeix a títol pòstum , com a fundador del moviment escolta a Granollers i "pel seu compromís i activisme cívic i polític".Era enginyer i doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Va ser professor de l’Escola Municipal del Treball durant gairebé 50 anys. "Persona inquieta i compromesa amb l’educació, la cultura i el país, al llarg de la seva vida va participar en nombroses iniciatives cíviques, culturals i també polítiques". L’any 1958 va fundar, juntament amb Joan Castellsagué i Rafael Oller, el moviment escolta a Granollers. També va ser un dels impulsors de l’Assemblea de Catalunya a la ciutat i va ser un dels ponents del Congrés de Cultura Catalana que es va fer a Granollers l’any 1977.Salvador Estany és autor del llibre Escoltisme a Granollers, 1958-1969. També va publicar diversos articles a la revista del Centre d’Estudis de l’Associació Cultural Ponències i va col·laborar com a articulista en diversos mitjans de comunicació de la comarca.L’acte de lliurament de les Medalles de la Ciutat tindrà lloc el pròxim 2 de març a les 19 h al Teatre Auditori de Granollers.