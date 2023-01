Què fer aquest cap de setmana a Granollers: 28 i 29 de gener

Club Ficció en joc amb famílies

Tens plans per aquest cap de setmana? Des de NacióGranollers t'apropem una selecció de les activitats més destacades que s'han programat a la ciutat per aquest cap de setmana del 28 i 29 de gener.Aquests són alguns dels actes més destacats de l'agenda de Granollers d'aquest cap de setmana.La Biblioteca Can Pedrals acollirà dissabte aquest taller de ficció digital per a famílies amb infants de 8 a 11 anys. Es reflexionarà sobre el paper dels videojocs a l’actualitat tot jugant en família a alguns jocs independents i poc coneguts. De 10.30 a 12 h.El cicle Petit Edison projectarà, dissabte a les 16.30, aquest film d'Arnaud Demuynck i Rémi Durin que explica la història de la Yuku, una jove ratolina que abandona la seva família per anar a buscar una planta que s’alimenta de la llum solar més perfecta: la flor de l’Himàlaia.Dissabte, a les 18.00, el restaurant Anònims acollirà un debat sobre els maquis i resistència armada contra Franco. Amb Raül González Devís, professor de Geografia i Història a secundària i doctor per la Universitat Rovira i Virgili.El Teatre Auditori de Granollers acollirà 'Després de ToT', un espectacle de circ "sobre la (im)potència o la (im)possibilitat que té el marginal per existir". A la Sala Gran, a les 20.00, amb la Cia. Psirc.Diumenge, a les 19.00 al TAG, es podrà veure 'Per fi sol!', espectacle de teatre per reviure les històries més divertides del Tricicle. A la Sala Gran, amb direcció de José Corbacho i Carles Sans i guió i interpretació del membre del Tricicle.