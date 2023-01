Acaba sense acord la segona reunió entre plantilla i direcció d'Amazon a Martorelles

Procés negociador

La segona reunió entre la direcció i els treballadors de la planta d'Amazon a Martorelles ha acabat. En la reunió, que s'ha fet a les instal·lacions de la companyia, els representants de la plantilla han reclamat que es consideri uni que es recol·loquin els empleats en altres magatzems de l'àrea de Barcelona. L'empresa, però,, en què es planteja canviar el lloc de treball per les plantes de Saragossa o Figueres. Les dues parts s'han emplaçat a celebrar una nova trobada dimarts de la setmana que ve a la mateixa planta, on els treballadors preveuen tornar-se a concentrar com ja han fet durant tot aquest dimarts al matí.Els treballadors han organitzat unaa la porta de la planta coincidint amb la reunió, que ha arrencat a les 8.00 h i s'ha allargat fins tocades les 16.00 h. La concentració s'ha desenvolupat de manera, tret d'un incident en què un camioner que sortia del centre ha seguit la marxa sense fer-los cas i ha obligat els empleats a apartar-se de manera sobtada de la via.En la trobada, la segona formal entre direcció i representants dels treballadors, s'ha reclamat a l'empresa que formalitzi la situació tal i com l'entenen ells: "Els exigim que ho tractin com un acomiadament col·lectiu i no com un trasllat, i que recol·loquin tots els treballadors en plantes de l'àrea de Barcelona", ha explicat en declaracions a l'ACN la presidenta del comitè d'empresa,El cens final de treballadors situa el nombre d'afectats en, si bé al desembre hi va haver un pic de contractació per fer front a la temporada nadalenca. "També hi ha empreses que presten serveis al magatzem, com ara de neteja o de recollida selectiva, i això augmenta en 70 més el nombre d'empleats afectats", afegeix Rodríguez.Empresa i treballadors tenen un mes sencer per intentar apropar posicions des de dijous de la setmana passada, quan es va fer la primera trobada en un hotel de reunió en què la direcció va traslladar els detalls de l'afectació del tancament als representants dels empleats. Després d'una assemblea diumenge al pavelló municipal de Martorelles, la ronda de contactes es manté viva.Aquest mateix dimarts, representants del PSC i dels municipis de l'entorn de la planta s'han traslladat al centre per donar suport a la plantilla. Divendres es preveu una nova trobada, aquest cop entre treballadors, Ajuntament de Martorelles i Generalitat, a la qual més tard també s'hi sumaran regidors i alcaldes dels localitats properes, i on hi resideix gran part de la plantilla.Com ja van fer diumenge, els empleats es reuniran en assemblea dissabte a la tarda al pavelló municipal de Martorelles. La propera reunió entre empresa i treballadors no es produirà fins dimarts 31 de gener, de nou en dependències de la planta.