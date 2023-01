​La CUP demana la municipalització del Servei d'Atenció Domiciliària de Granollers

Laha realitzat aquest dimarts davant deluna acció de suport a les vagues dels sectors sanitari i educatiu que es realitzen aquesta setmana. L'acció ha servit també per reivindicar "diferents accions que es poden dur a terme a nivell municipal per garantir una millor qualitat dels serveis sanitaris i millorar també els nivells de salubritat a la ciutat i la conurbació".En aquest sentit, la formació creu que, pel que fa a l'atenció hospitalària, "cali apostar per un model de governança i gestió 100% pública de l'i del noudel carrer Girona". "Cal revertir la situació actual on l'Ajuntament posa el terreny i la Generalitat paga l'edifici, però la gestió és privada", ha expressat Josep Maria Gontan, membre de la candidatura de la CUP a les properes eleccions, en declaracions recollides en un comunicat. Per a Gontan, la gestió de l'hospital és "pròpia del segle passat" amb un consell rector.En l'atenció primària, els cupaires han denunciat "laque es viu a la ciutat, amb exemples com el tancament del servei de pediatria alper concentrar tota l'atenció al CAP Sant Miquel". "Aquesta acció es va vendre en el seu dia com una millora del servei global i en realitat hem constatat un empitjorament del servei, una mancança clara de personal al CAP Sant Miquel i l'allunyament del servei de diferents barris de la ciutat com els Instituts o Girona Centre", ha explicat Gontan. En aquest sentit, la CUP considera que des del govern de Granollers "s'hauria d'haver fet més incidència amb l'Institut Català de la Salut per aturar el buidatge progressiu del CAP Vallès Oriental, millorar els serveis d'atenció primària de la ciutat i descentralitzar-los el més a prop possible de la ciutadania".Per altra banda, des de la CUP es considera "fonamental" desplegar una sèrie d'accions que són de competència municipal "i on el govern municipal no pot posar excuses ni fer pilotes fora", en especial els serveis sociosanitaris i de prevenció. Una de les propostes principals és la(SAD) "tal com s'ha fet a altres municipis propers". L'organització apostaria per una cooperativa de segon nivell conformada per l'Ajuntament i les treballadores "i així evitar concessions a intermediaris que generalment acaben sent empreses de l'Ibex-35".L'altra proposta passaria per la creació d'unque vetlli per la salubritat atmosfèrica de la ciutat i que desplegui diferents accions transversals que vagin encaminades "a deixar de ser una de les ciutats catalanes amb més afectats de salut per contaminació".També com a proposta relacionada amb la qualitat de l'aire, la CUP de Granollers demana elaborar unmunicipal per episodis d'alta contaminació ambiental (ozó troposfèric, NO2 i partícules PM) "que incorpori mesures –obligatòries per llei– d'avís i pedagogia a la població i, anant més enllà de la llei catalana, de reducció de la mobilitat en vehicle privat a motor a la ciutat".Finalment, recorden que "el dret a la salut i a un entorn saludable és un dret humà fonamental reconegut per organismes internacionals com la OMS i que algunes polítiques públiques que es realitzen actualment com les ampliacions viàries com el Quart Cinturó, els laterals de l'AP-7, l'Autovia Interpolar o la duplicació de la C-17 per la Serra de Ponent atempten contra aquest dret fonamental".