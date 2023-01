Carles Prats: «Deixeu treballar els periodistes sense ingerències»

Crítiques als partits i extrema dreta

"Que polítics i juristes no facin les escaletes dels informatius.". Així de contundent s'ha mostrat el periodista de TV3 i membre del Col·legi de Periodistes,, aquest dimecres a Granollers, durant una ponència sobreper cobertures electorals i tractament de l'. L'acte formava part de la sessió de treball de La Xarxa, la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, el Consell de l'Audiovisual i el Col·legi sobre normativa electoral i cobertura informativa de lesPrats ha alertat que, segons creu, "fa temps que hi ha un, en què tothom es creu amb el dret a fer de periodista amb l'". També ha lamentat l'evolució que considera que han tingut els: "Havien de ser per no ignorar els partits minoritaris i això s'ha acabat pervertint. Els caps de les redaccions es passen més temps fent excels que notícies. Seguirem denunciant aquesta situació, perquè la llei no diu que haguem d'utilitzar cronòmetres", ha etzibat.De fet, el periodista de TV3 ha destacat que molts mitjans locals mostren "un camí a seguir": "Informen de forma plural durant tot l'any, i en campanya igual i sense blocs electorals", ha dit.Aquesta crítica l'exemplifica amb l'article 66 de la, que parla de pluralisme polític i social, i del qual ha alertat que utilitza "termes ambigus i contradictoris". De fet, Prats creu que els ciutadans han posat "en evidència" diversos cops la Junta Electoral i que "l'han obligat" a fer marxa enrere amb certes decisions.Prats també ha criticat de forma contundent l'actuació de certs partits polítics: "Han intentat aprofitar-se de les mancances dels mitjans de comunicació. Et donen imatges enregistrades per ells, material realitzat... els periodistes tenim la necessitat de no caure en aquestes trampes".El periodista també ha parlat de com creu que s'ha d'informar de tot allò que té a veure amb l'extrema dreta: "de formacions que qüestionen els drets de molts col·lectius. No volem ser altaveus, i això és un acte de responsabilitat que hem de tenir els mitjans de comunicació. No els podem tractar com un partit qualsevol".Prats, que va ser corresponsal de TV3 a França, ha recordat l'ascens de, fa 20 anys, i ha recomanat no menystenir aquests grups i no entrar en la línia de temes que proposin. Alhora, però, ha afirmat: "".A més, tampoc recomana basar-se només en l'audiència que puguin donar les notícies d'aquests grups: "Buscar només això i elfàcil és perillós.". El periodista, però, també ha reconegut que "no es pot ignorar el malestar que porta alguns ciutadans a votar l'extrema dreta".Prats també ha reconegut que "" per afrontar aquest cas, i de fet ha demanat fugir-ne "perquè ens poden tornar com un boomerang". Ha citat, per exemple, valorar quan mereixen o no una cobertura, no caure en falsos debats ("van posar sobre la taula la necessitat o no de portar armes a Espanya", ha recordat), i rebatre sense ni caricaturitzar ni els seus polítics ni els seus votants: "El silenci no és opció. Però quan posen una carpa, això és notícia? Els ciutadans ho han de conèixer?", s'ha preguntat. "Parlar de VOX?deia que sí, però no del que vol VOX. Cal desmuntar les seves mentides, però cal anar ben preparats", també ha advertit.La campanya electoral de les eleccions municipals s’iniciarà la nit del dijous 11 al divendres 12 de maig i s'allargarà fins al divendres 26 de maig.La jornada ha comptat amb la presència del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo. També s'ha fet una taula rodona de debat sobre dubtes i bones pràctiques en la cobertura de les eleccions municipals amb la participació de Joan Miquel Fernández, membre de la Junta de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya; Albert Jordana, president de la Coordinadora de Televisions Públiques Locals i director gerent de VOTV; i Frederic Cano, president de l'Associació de Televisions de Proximitat de Catalunya.