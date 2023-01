Dimiteix la cúpula esportiva del BM Granollers

Elha confirmat aquest dimarts el que dilluns va avançar: lesdel director esportiu del club,, i del responsable de l'àrea esportiva masculina del club,. A més, l'entitat -en un comunicat-, també ha precisat que ha plegat el responsable de l'àrea esportiva,Segons va avançar Vallès Oriental Televisió, les dimissions d'Amargant i Garcia estarien provocades per lesen el projecte del sènior femení i la continuïtat de la seva entrenadora,, en el cas d'Amargant, i per els diferències en l'àrea masculina en el cas de Garcia i i Gutiérrez.En el comunicat fet públic, el BM Granollers diu que el club es troba "en un procés de transició cap a una estructuració i professionalització" i que s'està "en un entorn econòmic i esportiu complex". "S'exploren contínuament alternatives que permetin millorar la situació dels equips i la continuïtat i viabilitat de l'entitat".Finalment, l'entitat diu que "es treballa per trobar les persones que puguin assumir aquests càrrecs dins de la pròpia estructura directiva i professional del club".