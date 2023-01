Mantenir el centre comercial Altrium de Sant Celoni costa 612.000 euros anuals a la Sareb

La Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària () ha licitat un contracte públic per a contractar una empresa que s'encarregui del manteniment en gairebé 30.000 dels seus actius. El contracte té un pressupost base de 70.628.970 amb impostos i durarà dos anys.Segons l'Informe Semestral de 2022 de la Sareb, a tancament del primer semestre de l'any passat, el. D'aquest total, el 55,4% corresponia a sòls en desenvolupament, el 36,9% a sòls finalistes i el 7,7% a sòls rústics.Segons es desprèn de la documentació del contracte, la Sareb diferencia en les tarifes de tots els seus actius dos centres comercials i un edifici d'oficines, pel fet que requereixen un manteniment més complex. Un d'aquests centres comercials és l'deque té un cost anual de manteniment de, segons la documentació de la Sareb. Juntament amb l'Altrium també disposa d'un altre centre comercial a Llucmajor (Mallorca) i un edifici d'oficines a Madrid.Una de les grans peculiaritats d'aquestaés que serà per al manteniment de tots els actius de la Sareb, que estan repartits per tota Espanya. Per això, l'entitat contractant ha separat el contracte en dos lots "formats per un elevat nombre d'actius de diverses tipologies i amb elevada dispersió geogràfica".