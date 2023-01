Mor el jesuïta, antropòleg i lingüista de la Garriga Xavier Albó

El jesuïta, antropòleg i lingüista garriguencva morir aquest divendres, 20 de gener, a Bolívia, on residia des del 1951, segons ha informat l'Ajuntament.Xavier Albó Corrons va néixer a la Garriga el 4 de novembre de. Germà de la primera alcaldessa en democràcia de la Garriga,, va ser antropòleg, lingüista, doctor honoris causa per diverses universitats i coneixedor de múltiples llengües, com el quítxua, el guaraní o l’aimara. També va escriure articles i llibres sobre antropologia, història, ciències socials i lingüística.El sacerdot i activista va ser coordinador de la Red Latinoamericana de Solidaridad y Coordinación de los Jesuitas con Indígenas i fundador i director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.Entre els reconeixements que va rebre al llarg de la seva vida, destaquen el premi de la Hiroshima Foundation for Peace and Culture, l’Ordre del Cóndor de los Andes, del govern bolivià, o el premi LASA/Oxfam America Memorial Martin Diskin.Des del 1951 residia a Bolívia, on va dur a terme una. Les seves memòries es poden llegir a l’obra Un curioso incorregible, que va coescriure amb Carmen Beatriz Ruiz.Albó va morir uns dies després d’ingressar en estat greu a l’Hospital de Cochabamaba, a Bolívia.