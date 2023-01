Neus Ballús i els Castellers de Mollet, premiats a la Festa de la Ràdio

Lade Mollet, celebrada aquest diumenge, ha premiat la cineasta molletanaamb el Micròfon de l'Any i alsamb la Notícia de l'Any. Es tracta dels premis més destacats que atorga l'emissora municipal Ràdio Mollet coincidint amb, el patró de la ciutat i el seu 42è aniversari.Ballús, ha estat distingida amb el Micròfon de l'Any després que durant la gala de l'any passat dels Premis Gaudí guanyes els premis a millor pel·lícula i millor direcció pel film Sis dies corrents.Durant la Festa, Ballús recordava que "quan vaig saber que em donàvem aquest premi, el primer que vaig pensar és amb els meus avis, el Mateu i la Rosa, que fa 60 anys van venir a Mollet des d'un poblet de Terol buscant una vida millor en un lloc on no coneixien ningú i, ara, a mi, em donen el micròfon de l'any. Sens dubte n'estarien molt orgullosos".Al marge del Micròfon de l'Any, com es habitual, també s'ha lliurat la Notícia de l'Any per l'esdeveniment més noticiable de 2022 que en aquesta edició ha recaigut als Castellers de Mollet després que l'any passat fessin la millor actuació de la seva història descarregant un 5 de 7, un 3 de 7 amb agulla i un 4 de 7 amb agulla.Segons l'expresident de l'entitat,, "l'any 2022 ha estat fabulós i hem superat tots els entrebancs que com a tothom ens va comportar la pandèmia. I per això vull agrair a tota la gent que forma part de la Colla i a la ciutat de Mollet en general per la seva implicació amb aquesta entitat, ja que, com a exemple, en un any hem sumat cent socis nous".L'alcaldessa de Mollet del Vallès,, ha volgut "felicitar a tots els guanyadors i guanyadores, a totes les persones i entitats, per aquest merescut reconeixement que la nostra emissora municipal ha decidit donar-vos. Uns reconeixements que posen de manifest l'orgull de Mollet per la tasca que realitzen aquells molletans i molletanes i aquelles entitats i associacions que fan que la nostra ciutat transcendeixi més enllà de les nostres fronteres".També com és tradicional, durant la Festa de la Ràdio, s'han atorgat un seguit de mencions especials a diferents persones i/o entitats de la ciutat per la seva trajectòria o per haver assolit una fita concreta.En concret, els premiats han estat la família Aliguer per promoure el primer Premi de Poesia Joan Aliguer, l'Associació Cultural 7 Plomes pel seu 30è aniversari, l'Esplai Tuareg pel seu 50è aniversari i l'equip femení sènior del Club d'Hoquei Mollet després d'assolir l'ascens a la Primera Nacional Catalana.