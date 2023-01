Cardedeu inaugura la nova Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura

🎉 Inaugurada la Tèxtil Rase - Fàbrica de Cultura!



Cardedeu ha inaugurat aquest dissabte la nova, ubicada a l'antiga nau industrial de la localitat i rehabilitada per poder destinar-la a. Acollirà residències d'artistes, formacions i una programació variada, a part d'impulsar la cultura contemporània. L'acte ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura,, i l'alcalde de la localitat,. També hi han assistit el director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Josep Vives, i el director dels Serveis Territorials de Cultura de Barcelona, Andreu Felip, entre d’altres autoritats.Durant la inauguració, la consellera ha dit que "convertir una antiga fàbrica tèxtil en una fàbrica de creació és un senyal inequívoc que la cultura és viva" i ha destacat el valor del nou equipament afirmant que "els veïns de Cardedeu ara poden crear cultura allà on els seus pares, avis i besavis i, sobretot, les mares, àvies i besàvies, van fer país"Garriga ha afegit que aquest projecte "fa accessible la cultura a tota la ciutadania i aquest és un objectiu compartit amb el Govern" i ha destacat que "si considerem que la salut, l’educació i el benestar social són potes de l’estat del benestar, que fa que visquem en una societat forta i feliç, també hem de considerar que ho és la cultura".Les obres han permès crear sales d’exposicions, de circ, de dansa i espais polivalents, així com diferents punts de trobada oberts a entitats i a la ciutadania en general.Els serveis del nou equipament es basen en quatre pilars. Primer, en donar suport a la creació a professionals, artistes i amateurs amb residències artístiques, assessoraments i espais d’assaig i exhibició. En segon lloc, convertint-se en un espai d'educació i formació que acollirà escoles de circ, dansa i teatre. També per impulsar la cultura comunitària amb la participació dels agents del territori. I, per últim, s'oferirà una programació variada d'arts escèniques, visuals i música pensades per a tots els públics.Ara, un cop obert el nou equipament, es començarà una tercera fase d’obres que no afectaran però a l’activitat del centre, on s’aniran desplegant progressivament els diferents usos culturals i comunitaris previstos.