Recepta | Seques amb cloïsses

20 /22 cloïsses400 grams de seques cuites2 tomàquets ratllats1 ceba mitjana2 grans d’all1 full de llorerUna mica de julivert per la picadaUns brins de safrà4 o 5 avellanes o ametlles½ litre de caldo de peix o mitja pastilla de fumet, jo faig servir el de la SirenaOli d’olivaSalPebre negrePoseu les cloïsses en aigua amb sal per purgar-les durant una hora aproximadament.Prepareu el sofregit, passeu l’all trinxat per la paella un minut, per evitar que es cremi afegiu-hi la fulla de llorer i la ceba trinxada ben petita i deixeu-la sofregir.Quan ja quasi estigui daurada, afegiu-hi el tomàquet i deixeu-lo reduir. Mentre prepareu el sofregit aneu escalfant el caldo i preparant la picada, que constarà d’un gra d’all que picareu juntament amb un polsim de sal fins aconseguir una pasta.Tot seguit hi afegiu els brins de safrà prèviament torrats. Seguiu picant i afegiu les fulles del julivert, trinxeu tot be i, finalment, afegiu-hi els fruits secs fins que quedi una pasta. Reserveu.Afegiu les seques al sofregit, tot seguit afegiu-hi també el caldo.Passats uns quinze minuts, afegiu les cloïsses a la cassola, deixeu-les coure una mica, uns tres o quatre minuts, fins que s’obrin. Afegiu sal i pebre negre al gust i serviu en plats de sopa