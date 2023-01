Els comuns reclamen a la Generalitat que soterri la ronda Sud de Granollers

presentarà una moció al Parlament per demanar el. Ho ha explicat aquest divendres la candidata del partit a les pròximes eleccions municipals,, en un acte en què ha estat acompanyada pel diputat al Parlament,En una atenció als mitjans, la candidata ha defensat que es tracta d'una reivindicació històrica dels veïns. També ha parlat de la recent prohibició de circulació de camions pesants , que ha qualificat de "". "Segrega barris i genera una contaminació acústica i ambiental que cal solucionar", ha afegit.Pel que fa a la resta de mobilitat de la ciutat, Segura diu que cal redefinir les xarxes d'autobusos interurbans, "millorant horaris i freqüències", "completar la xarxa de línies exprés" i establint nous serveis de connexió amb els polígons industrials: "Hi ha moltes hores en els que estan incomunicats amb transport públic", lamenta. També ha demanat impulsar el Pla estratègic de la bicicleta.Cid, per la seva banda, ha advertit que no donaran suport a l' aprovació dels pressupostos de la Generalitat si preveu inversions per al Quart Cinturó: "L'acord que tenim amb ERC, entre d’altres, marcava com a prioritat molt clara la promoció del transport públic. Reclamem la planificació de la línia orbital ferroviària i el desdoblament de l'R3", ha afegit. En aquest sentit, ha instat al Govern a "prioritzar les inversions del Pla Específic de Mobilitat del Vallès que comportin una reducció de les emissions de CO2 i un augment de la quota modal de transport públic, sobretot pel que fa als desplaçaments interns".