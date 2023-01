​Torrent diu que el pla d'Amazon a Catalunya té un «còmput global positiu», tot i el tancament de Martorelles

El conseller d'Empresa i Treball,, considera que l'"aposta" d'per Catalunya té un "còmput global positiu", tot i el tancament de la planta de Martorelles . Així ho ha defensat en una entrevista a 'Ràdio 4' i 'La 2', on ha recordat que el nou centre que s'obrirà a l'Alt Empordà crearà 1.400 llocs de treball.Sobre els pressupostos de la Generalitat, Torrent ha remarcat que amb el PSC hi ha un "acord de contingut pressupostari" i, en aquesta línia, ha assegurat que les desavinences entre els republicans i els socialistes són en relació amb "una qüestió extrapressupostària i d'un únic punt", la B-40. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Alícia Romero, va assegurar dimarts que hi havia més qüestions de desacord.